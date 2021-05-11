Вагоностроительные предприятия переориентировались на ремонты на фоне низкого спроса, - эксперт

Украинские заводы-производители железнодорожной техники вместо строительства вагонов начали делать их ремонты. Это обусловлено практически отсутствующим спросом на новую технику на внутреннем рынке.

По его словам, "Дизельный завод" (входит в "Аурум Груп") еще в 2019 году получил право на осуществление деповского, капитального ремонта (в том числе с продлением) полувагонов, крытых хопперов для зерна и цемента, платформ, а также отцепного ремонта в объеме ТОв-1 и ТОв-2.

Для этих целей наладили и производство комплектующих. Сейчас в структуре "Аурум Груп" функционирует два вагоноремонтных депо - на базе "Дизельного завода"в Кривом Роге и на базе предприятия "Агрегатбуд" в Рубежном. Объемы выполненных ремонтов в "Аурум Груп" не назвали.

Деповской и капитальный ремонт полувагонов и зерновозов с 2019 года начали выполнять на ДВМ. В первый год, по данным предприятия, на мощностях завода отремонтировали 14 вагонов, а в 2020 нарастили объемы до 178 вагонов. С начала текущего года на ДВМ выполнили ремонт еще 69 вагонов.

Кроме того, предприятие осваивает производство новых видов продукции для экспортных рынков, в первую очередь европейского.

"В прошлом году на заводе "Днепровагонмаш" разработана программа по производству высокоточных металлоконструкций для рынка ЕС. Инвестиции в оборудование составили 3 млн евро. Также был запущен в серийное производство новый вагон-зерновоз с нагрузкой 23,5 тонны на ось, который не имеет аналогов по грузоподъемности в своем сегменте", - сообщил Андрей Рудченко.

При этом, по его словам, на "Дизельном заводе" не производят вагоны с 2020 года из-за отсутствия заказов. На ДВМ с начала года выпустили 78 вагонов (падение на 60%).

Напомним, в 2020 году производство грузовых вагонов в Украине упало на 70%. Вагоностроительные заводы выпустили 3241 изделие, тогда как в 2019 - 10 571. Негативная тенденция продолжилась и в 2021 году.

Согласно данным Государственной службы статистики, в январе-феврале выпуск грузовых вагонов упал на 75% и составил 184 единицы.

Низкий спрос на новые вагоны, по мнению экспертов, связан с тем, что в Украине разрешена эксплуатация подвижного состава с истекшим нормативным сроком службы. Это техника старше 22-30 лет.

Чтобы решить эту проблему Министерство инфраструктуры Украины в 2020 году разработало проект приказа "Об утверждении порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте", который предполагает ограничение возраста грузовых вагонов.

На сегодня четвертый вариант проекта приказа МИУ согласован Государственной регуляторной службой Украины и находится на регистрации в Министерстве юстиции Украины.