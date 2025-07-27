Весомый удар: немецкий автопром потеряет миллиарды из-за тарифов Трампа

Немецкие компании по производству автомобилей могут потерять до 10 миллиардов евро из-за тарифов президента США Дональда Трампа. Тарифная политика Белого дома может стать сильным ударом на фоне общей ситуации в отрасли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Три ведущих автопроизводителя в Германии оказались под угрозой финансовых потерь. При этом отрасль в целом уже страдает от вялого спроса на европейские автомобили, и из-за высокой конкуренции с китайским автопромом - европейские рынки буквально наводнили дешевые китайские электрокары.

Автопром в Европе стал одним из наиболее пострадавших от торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп. Аналитики из компании Visible Alpha попытались посчитать убытки для автопрома Германии от действий США:

Доходы Mercedes-Benz могут упасть с 9,4 миллиарда евро в 2024 году до 3 миллиардов евро по итогам 2025 года;

Доходы Volkswagen упадут до 3,3 миллиарда евро с 7,1 миллиарда;

Доходы BMW - с 4,8 миллиарда евро до 4,4 миллиарда.

Отмечается, что ситуация может стать еще хуже, поскольку сами компании уже снижают собственные прогнозы доходов, как, например, сделал Volkswagen - из диапазона в 2-5 млрд евро он снизил прогноз до 1-3 млрд евро.

"Более высокие тарифы будут означать рост расходов на экспорт в США, закупку деталей, а также корректировку цепи поставок, что окажет давление на денежные потоки", - напомнило издание.

При этом Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW уже находятся под тарифным давлением: они платят тариф в 27,5% за поставки своих автомобилей в США из Германии и Мексики.

Не все так плохо

С другой стороны, европейские автопроизводители имеют большой "запас прочности" после того, как накопили немало финансовых ресурсов после кризиса полупроводников во время пандемии коронавируса. Общая промышленная ликвидность VW, Mercedes-Benz и BMW составляет более 100 миллиардов евро, так что убытки в 10 миллиардов - это неприятно, но не смертельно.

Издание отмечает, что потери из-за тарифов Трампа понесут не только европейские, но и американские производители автомобилей, в частности General Motors и Tesla. Европейские поставщики запчастей в США значительно повысили цены, чтобы компенсировать тарифы.

Аналитики и эксперты не исключают, что все эти расходы будут в итоге переложены на потребителя в США. При этом есть большой риск уменьшения спроса, а вообще, добавляют эксперты, рост стоимости автомобилей для американского потребителя - это уже больше политический, чем экономический вопрос.