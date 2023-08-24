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С "Вагнером" или без РФ может продолжать циничную игру не только в Украине, но и в Африке, - Бербок

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Германии опасаются, что Россия при участии наемников ЧВК "Вагнера" или без них может продолжать свою циничную игру не только в Украине, но и в странах Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которое приводит Tagesschau.

Бербок предостерегла от спекуляций в отношении причин аварии самолета Пригожина. Так, авиакатастрофа произошла недавно, поэтому по ее словам, "нельзя делать быстрых выводов".

При этом министр добавила, что инцидент подчеркнула, "что система, власть, диктатура, построенная на насилии, также знает только насилие изнутри". Бербок отметила, что это уже было видно "печальным, драматичным способом в предыдущие годы, когда члены оппозиции, журналисты, обычные люди выпадали из окон или были отравлены".

Отвечая на вопрос о будущем наемников, Бербок сказала, что следует опасаться того, что "Россия, с "Вагнером" или без него, будет продолжать свою циничную игру не только в Украине, но и, прежде всего, в Африке".

Бербок отметила, что Пригожин и ЧВК "Вагнера" ответственны за ужасные действия против украинского народа и стран Африки.

"Куда бы ни шел "Вагнер", за ним следуют смерть, разрушение и эксплуатация", - добавила министр.

Авария самолета Пригожина

Вчера в Тверской области РФ разбился самолет с 10 человек на борту. Росавиация сообщила, что среди пассажиров числился и Пригожин. При этом пока официально смерть главаря вагнеровцев не подтвердили.

Financial Times писало, что располагает данными о сбитии бизнес-джета российской ЗРК.

Наемники в Африке

Россия сохраняет влияние на страны Африки посредством пропаганды и боевиков ЧВК "Вагнера".

В частности, часть наемников, переброшенных в Беларусь, решила подписать контракты и уехать в Африку из-за отсутствия финансирования со стороны РФ.

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Евгений ПригожинЧВК ВагнераРоссийская Федерация