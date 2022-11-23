ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро: они могут пойти на благо Украины

Новина українською →
Среда 23 ноября 2022 13:06
Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро: они могут пойти на благо Украины Фото: Эстония заморозила активы РФ на десятки миллионов евро (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Эстония заморозила активы россиян на десятки миллионов евро. Сейчас обсуждается возможность направить их на благо Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Отмечается, что почти все активы связаны с двумя российскими олигархами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором.

По словам представителя Управления финансовой разведки Эстонии Лауры Аус, посчитать точную цифру замороженных активов почти невозможно. Однако известно, что средства, замороженные в финансовых учреждениях и на банковских счетах, составляют около 11,7 млн евро. Еще 8,4 млн евро заморожены на авансовых счетах налогово-таможенного департамента.

Сейчас Эстония вместе с ЕС обсуждается возможность направить замороженные средства на благо Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз заморозил в общей сложности 68 млрд евро российских активов, согласно внутреннему документу Еврокомиссии, который охватывает аспекты взаимодействия ЕК с Украиной.

Так сообщалось, Евросоюз изучает возможность направить некоторые из замороженных активов Банка России на восстановление Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Эстония
NEWS
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
Батареи и генераторы. Сколько может работать мобильная связь без света
DAILY
Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"
Юлия Акимова, Виталий Носач Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"