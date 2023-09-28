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"Вагнеровцы" вернулись под Бахмут, но у боевиков проблемы, - ISW

Фото: ISW подтверждает прибытие "вагнеровцев" под Бахмут (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Боевики ЧВК "Вагнера" вернулись на фронт в Украину. Но у наемников есть проблемы в организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики, украинские и российские источники подтверждают передислокацию "вагнеровцев" в районе Бахмута.

"Украинские и российские подтверждения по поводу дислокации некоторых бывших сотрудников группы "Вагнера" в районе Бахмута свидетельствуют о том, что "Вагнеру" трудно провести слаженную реформу вокруг нового руководства", - считают эксперты.

Украинские военные отмечают, что ЧВК "Вагнера" сменила командиров после гибели Евгения Пригожина и его приспешников. Теперь боевики возвращаются в Украину, но уже в составе войск Минобороны РФ, чтобы компенсировать российские потери под Бахмутом.

Что этому предшествовало

Недавно издание CNN со ссылкой на украинского военнослужащего написало, что наемники ЧВК "Вагнера" якобы вернулись под Бахмут Донецкой области.

Это было первое подтверждение со стороны украинских военных, что подразделения "Вагнера" вернулись на фронт. Ранее об этом писали только пропагандистские российские Телеграм-каналы.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в комментарии РБК-Украина подтвердил информацию о "вагнеровцах". По его словам, часть боевиков перезаключает контракты с Минобороны РФ и возвращается в Украину из Беларуси.

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