"Вагнерівці" повернулися під Бахмут, але у бойовиків є проблеми, - ISW

Як зазначають аналітики, українські та російські джерела підтверджують передислокацію "вагнерівців" у районі Бахмута.

"Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників групи "Вагнера" в районі Бахмута свідчать про те, що "Вагнеру" важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва", - вважають експерти.

Українські військові зазначають, що ПВК "Вагнера" змінила командирів після загибелі Євгенія Пригожина та його поплічників. Тепер бойовики повертаються в Україну, але вже в складі військ Міноборони РФ, щоб компенсувати російські втрати під Бахмутом.

Що цьому передувало

Нещодавно видання CNN з посиланням на українського військовослужбовця написало, що найманці ПВК "Вагнера" нібито повернулися під Бахмут Донецької області.

Це було перше підтвердження з боку українських військових, що підрозділи "Вагнера" повернулися на фронту. Раніше про це писали лише пропагандистські російські Телеграм-канали.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі РБК-Україна підтвердив інформацію щодо "вагнерівців". За його словами, частина бойовиків переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.