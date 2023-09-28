UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Вагнерівці" повернулися під Бахмут, але у бойовиків є проблеми, - ISW

Фото: ISW підтверджує прибуття "вагнерівців" під Бахмут (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Бойовики ПВК "Вагнера" повернулися на фронт в Україну. Але у найманців є проблеми в організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, українські та російські джерела підтверджують передислокацію "вагнерівців" у районі Бахмута.

"Українські та російські підтвердження щодо дислокації деяких колишніх співробітників групи "Вагнера" в районі Бахмута свідчать про те, що "Вагнеру" важко провести злагоджену реформу навколо нового керівництва", - вважають експерти.

Українські військові зазначають, що ПВК "Вагнера" змінила командирів після загибелі Євгенія Пригожина та його поплічників. Тепер бойовики повертаються в Україну, але вже в складі військ Міноборони РФ, щоб компенсувати російські втрати під Бахмутом.

Що цьому передувало 

Нещодавно видання CNN з посиланням на українського військовослужбовця написало, що найманці ПВК "Вагнера" нібито повернулися під Бахмут Донецької області.

Це було перше підтвердження з боку українських військових, що підрозділи "Вагнера" повернулися на фронту. Раніше про це писали лише пропагандистські російські Телеграм-канали.

Начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш у коментарі РБК-Україна підтвердив інформацію щодо "вагнерівців". За його словами, частина бойовиків переукладає контракти з Міноборони РФ і повертається в Україну з Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутПВК ВагнераВійна в УкраїніВійна Росії проти УкраїниВагнерівці