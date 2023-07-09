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"Вагнеровцы" покидают Африку, в ЦАР говорят о ротации

Фото: ЧВК "Вагнера" покидает ЦАР (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сотни наемников частной военной кампании "Вагнера" покидают Центральноафриканскую республику. В ЦАР говорят, что это часть ротации сил, а не полный отвод сил из региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Несколько сотен боевиков ЧВК "Вагнера" недавно покинули Центральноафриканскую страну, сообщил Reuters военный источник на условиях анонимностей.

Однако пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпэм сказал, что "это не окончательный уход, а ротация".

"Одни ушли, а другие придут", – отметил он.

Сколько русских наемников осталось в стране пока неизвестно. Считается, что там их действовало около 1900 человек.

"Вагнеровцы" в ЦАР

Аналитики утверждают, что компания Пригожина получила права на лесозаготовку и контроль над золотой шахтой в ЦАР. Из-за чего, в июне Соединенные Штаты наложили санкции на компании:

  • Midas Ressources SARLU, базирующаяся в Центрально-Африканской Республике (играет ключевую роль в операциях "вагнеровцев" в ЦАР и за пределами страны);
  • Diamville SAU, базирующаяся в Центрально-Африканской Республике (компания по закупке золота и бриллиантов, контролируемая учредителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным);

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