"Вагнеровцы" покидают Африку, в ЦАР говорят о ротации

Несколько сотен боевиков ЧВК "Вагнера" недавно покинули Центральноафриканскую страну, сообщил Reuters военный источник на условиях анонимностей.

Однако пресс-секретарь президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпэм сказал, что "это не окончательный уход, а ротация".

"Одни ушли, а другие придут", – отметил он.

Сколько русских наемников осталось в стране пока неизвестно. Считается, что там их действовало около 1900 человек.

"Вагнеровцы" в ЦАР

Аналитики утверждают, что компания Пригожина получила права на лесозаготовку и контроль над золотой шахтой в ЦАР. Из-за чего, в июне Соединенные Штаты наложили санкции на компании: