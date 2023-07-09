"Вагнерівці" покидають Африку, в ЦАР кажуть про ротацію

Кілька сотень бойовиків ПВК "Вагнера" нещодавно залишили Центральноафриканську країну, повідомило Reuters військове джерело на умовах анонімност.

Однак, прес-секретар президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем сказав, що "це не остаточний відхід, а ротація".

"Одні пішли, а інші прийдуть", - зазначив він.

Скільки російський найманців залишилось у країна наразі невідомо. Вважається, що там їх діяло близько 1900 осіб.

"Вагнерівці" в ЦАР

Аналітики стверджують, що компанія Пригожина отримала права на лісозаготівлю та контроль над золотою шахтою в ЦАР. Через що, в червні Сполучені Штати наклали санкції на компанії: