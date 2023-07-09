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"Вагнерівці" покидають Африку, в ЦАР кажуть про ротацію

Фото: "ПВК Вагнера" покидають ЦАР (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сотні найманців приватної військової кампанії "Вагнера" покидають Центральноафриканську республіку. В ЦАР кажуть, що це частина ротації сил, а не повне відведення сил з регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кілька сотень бойовиків ПВК "Вагнера" нещодавно залишили Центральноафриканську країну, повідомило Reuters військове джерело на умовах анонімност.

Однак, прес-секретар президента ЦАР Альберт Ялоке Мокпем сказав, що "це не остаточний відхід, а ротація".

"Одні пішли, а інші прийдуть", - зазначив він.

Скільки російський найманців залишилось у країна наразі невідомо. Вважається, що там їх діяло близько 1900 осіб.

"Вагнерівці" в ЦАР

Аналітики стверджують, що компанія Пригожина отримала права на лісозаготівлю та контроль над золотою шахтою в ЦАР. Через що, в червні Сполучені Штати наклали санкції на компанії:

  • Midas Ressources SARLU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (грає ключову роль в операціях "вагнерівців" у ЦАР та за межами країни);
  • Diamville SAU, що базується в Центрально-Африканській Республіці (компанія із закупівлі золота та діамантів, яка контролюється засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним);

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