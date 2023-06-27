Связаны с ЧВК "Вагнера". США ввели санкции против новых компаний

Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список. В него вошли четыре компании и одно физическое лицо, которые связаны с частной военной компанией "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов США.

В список вошли такие компании:

базирующаяся в Центрально-Африканской Республике Midas Ressources SARLU (играет ключевую роль в операциях "вагнеровцев" в ЦАР и за пределами страны);

базирующаяся в Центрально-Африканской Республике Diamville SAU (компания по закупке золота и диамантов, которая контролируется основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным);

торговая компания из ОАЭ Industrial Resources General Trading (оказывала финансовую поддержку Пригожину через связи с компанией Diamville SAU);

российское ООО "ДМ" (участвовало в схеме продажи золота с вышеперечисленными компаниями).

Под санкциями США также оказался россиянин Андрей Иванов, который занимает руководящую должность в ЧВК "Вагнера". Он тесно сотрудничал с Пригожиным и высокопоставленными чиновниками правительства Мали по вопросам сделок с оружием, горнодобывающей промышленности и другой деятельности "вагнеровцев" в Мали.

Санкции США против России

Напомним, американские чиновники активно вводят санкции против России после того, как страна-агрессор начала полномасштабное вторжение в Украину. Под ограничениями оказываются топ-чиновники РФ, представители оборонной промышленности и не только.

При этом недавно в Конгресс США внесли законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины. Согласно инициативе, президент США Джо Байден сможет распорядиться передать нашей стране конфискованные средства россиян.