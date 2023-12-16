"Вагнеровцы" могли присоединиться к спецназу МВД Беларуси, - СМИ

"Пресс-службы МВД и Внутренних войск опубликовали красочные ролики выступления и акцентировали внимание на флагах так называемой ЧВК "Вагнера", которые висели на флагштоке вместе с государственным флагом Республики Беларусь и флагом спецназа. Эта же незарегистрированная символика российских боевиков находилась на пикапе с крупнокалиберным пулеметом", - отмечается в сообщении.

Официальных объяснений относительно вагнеровской символики не было. Однако в тот же день пропагандист из Russia Today Константин Придибайло опубликовал пост с фото символики боевиков и заявил, что наемники вошли в состав спецназа "Торнадо".

"В Беларуси "вагнеры" вступили в ряды спецназа Внутренних войск", - написал Придыбайло.

Перед тем заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков заявлял, что внутренние войска режима Лукашенко будут проходить "боевое слаживание" с боевиками ЧВК "Вагнера" для ведения совместных боевых действий.

Наемники ЧВК "Вагнера"

Напомним, по данным британской разведки, сотни боевиков, ранее связанных группой ЧВК "Вагнера", начали передислоцироваться в Украину отдельно и небольшими группами для участия в войне в составе разных российских подразделений.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, этими остатками затыкают дыры на Бахмутском направлении, а самой ЧВК больше не существует.

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники ЧВК "Вагнера" присутствуют на территории Восточной группировки войск. Сейчас часть наемников перезаключает контракты с военными РФ и возвращается в Украину из Белоруссии.

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