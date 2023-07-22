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"Вагнеровцы" в Беларуси. Подоляк не исключает провокаций возле границ стран НАТО

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Киев, Суббота 22 июля 2023 13:50
"Вагнеровцы" в Беларуси. Подоляк не исключает провокаций возле границ стран НАТО Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может использовать боевиков ЧВК "Вагнера", которых перекинули в Беларусь. Не исключаются провокации у границы Польши и стран Балтии.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Понятно, что наемники "Вагнера" не смогут сидеть без работы в палаточных городках в Беларуси: для поддержания боеспособности им нужны регулярное участие в боевых действиях и "сладкие" финансовые потоки. В этом вопросе пространство для маневров у Пригожина невелико", - отметил Подоляк.

По его мнению, вылазки ДРГ к границам Украины - неблагодарное дело для "вагнеровцев", поскольку там их ждут украинские пограничники и укрепленные рубежи.

"Другое дело - пограничные территории Польши и страны Балтии, в частности такой соблазнительный для России Сувальский перешеек. Гибридная агрессия России в отношении НАТО с помощью "серых человечков" лучше соответствует стратегии повышения ставок для давления на союзников, чтобы повлиять на поддержку Украины", - подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк считает, что неготовность стран НАТО дать отпор России воспринимается Москвой как "питательная сила для провокаций".

По его словам, в этой ситуации возможно только одно решение - усиление военной поддержки Украины, которая "сегодня буквально обеспечивает покой в Европе".

"Конечно, Восточная Европа это и так прекрасно знает. Но чем дальше другие столицы расположены от России, тем чаще иногда приходится об этом напоминать", - заявил Подоляк.

"Вагнеровцы" в Беларуси

Напомним, после неудачного мятежа главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть его боевиков прибыла в Беларусь. По предварительным данным, количество "вагнеровцев" в Беларуси уже насчитывает несколько тысяч.

Они размещаются в палаточном городке возле военной базы Осиповичи. Там заметили и Пригожина.

Украинские пограничники отмечают, что пока ЧВК "Вагнера" в Беларуси не представляет угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

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