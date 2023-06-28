"Вагнеровцы" не в Беларуси. "Гаюн" рассказал о дезинформации о подчиненных Пригожина

В последние дни в СМИ и соцсетях распространяется информация о том, что ЧВК "Вагнера" и их руководитель Евгений Пригожин находят или отправят в Беларусь. Однако, как считает "Гаюн", часть информации и заявлений, тиражируемых в различных источниках, является спланированной кампанией по дезинформации. Только небольшая часть сообщений является правдой.

По состоянию на 28 июня, можно сказать, что Пригожин был в Беларуси 27 июня. Однако какова была цель его визита – неизвестно. Также отсутствует информация о том, улетел ли он из страны собственным самолетом.

Также стоит отметить, что в настоящее время подразделения ЧВК "Вагнер" еще не прибыли в Беларусь. Но они могут отправиться туда позже. Открытым остается и вопрос, чем наемники будут заниматься в Беларуси и каким будет вооружение.

Кроме этого, в СМИ распространялась информация о том, что "вагнеровцы" передадут Минобороны России тяжелое вооружение.

Маловероятным кажется и то, что в Беларуси будет создано формирование из наемников ЧВК "Вагнер", поскольку у Минобороны страны нет финансов для выплаты наемникам заработной платы, которую они получали за участие в войне против Украины.

При этом наемники могут тренировать белорусских военных. Однако такое обучение не будет длительным, я чем "вагнеровцы" будут заниматься после – не понятно.

Переворот Пригожина

После того, как основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обратил свой "поход на Москву" 24 июня пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Пригожин уедет в Беларусь. В таком случае против него будет закрыто уголовное дело по факту переворота в России.

Вечером 26 июня два его самолета были замечены на территории России. До недавнего времени бело непонятно, где все же находится Пригожин.

При этом, по данным CNN, Пригожина могут ликвидировать в Беларуси, а по информации Института изучения войны, Беларусь не предоставит боевикам ЧВК "Вагнера" надежного убежища, если Кремль будет давить на Александра Лукашенко. Таким образом, уход в Беларусь может стать для Евгения Пригожина и его наемников ловушкой.

В то же время вчера представитель ГУР Андрей Юсов во время телемарафона рассказал, что пока нет информации, что наемники ЧВК "Вагнера" перегруппировываются и переходят в Беларусь. Для окончательных выводов следует подождать.

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