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Договориться уже не получится, кто-то должен будет проиграть: Подоляк про бунт Пригожина

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Суббота 24 июня 2023 09:23
Договориться уже не получится, кто-то должен будет проиграть: Подоляк про бунт Пригожина Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Бунт основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина обязательно завершится поражением одной из сторон, поскольку договориться уже не получится. В России все только начинается.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Как пишет Подоляк, "контртеррористическая операция" Пригожина на территории России уже привела к:

  • захвату Ростова, ряда федеральных трасс, штабов Южного округа;
  • оценке со стороны ФСБ, Национального антитеррористического центра, Генеральной прокуратуры России.

"Раскол элит слишком очевиден. Договориться и сделать вид, что все улажено, не получится. Кто-то должен обязательно проиграть: или Пригожин (с роковым финалом), или коллективный "антиПригожин" (группа Путина (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) и кооператив "Озеро"). В России все только начинается", - отмечает советник главы Офиса президента.

Бунт Пригожина

Вчера, 23 июня, глава ЧВК заявил о том, что российская армия ударила по тыловым позициям "Вагнера", в результате чего было убито "огромное количество солдат". После этого он объявил о "походе" на Ростов-на-Дону, чтобы "разобраться с беззаконием в армии".

Сейчас известно о том, что "вагнеровцы" уже зашли в Ростов. По словам Пригожина, его наемники уже сбили три вертолета ВС РФ и планируют дальше идти в Москву, пока им не выдадут министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Тем временем в Москве объявили "антитеррористические меры".

Все, что известно на данный момент о демарше Пригожина - читайте в материале РБК-Украина.

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