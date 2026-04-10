Въезд в ЕС по-новому: что изменилось для украинцев на границе с 10 апреля

С 10 апреля в Европе начинает полноценно работать автоматизированная система регистрации въезда и выезда - EES. Изменения касаются жителей стран вне ЕС, поэтому украинцам стоит готовиться к обновленным процедурам на границе.
Главное:
Официальное введение автоматизированной (биометрической) системы регистрации въезда и выезда - Entry/Exit System или EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны стартовало еще 12 октября 2025 года.
Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно или полноценно, ведь в целом для этого было еще полгода.
С 10 апреля 2026 года, по данным дипломатической службы ЕС (EEAS), система EES начинает работу полноценно.
Речь идет о цифровом механизме контроля для граждан третьих стран (в том числе и украинцев), которые путешествуют в Шенгенскую зону (29 стран Европы) на короткий срок.
Новые правила распространяются как на граждан стран с визовым режимом, так и на тех, кто пользуется правом безвизовых поездок.
Они касаются иностранцев, путешествующих с целью краткосрочного пребывания - до 90 дней (в течение любого 180-дневного периода) и охватывают туристов и бизнес-путешественников (без вида на жительство).
При этом не распространяются новые правила:
Система EES - технологическое решение для контроля границ.
Она заменяет традиционное "ручное" штампование паспортов на цифровую фиксацию въезда и выезда - пересечения границ 29 европейских стран.
Иными словами, она автоматически регистрирует на пункте пропуска каждого путешественника, который не имеет гражданства ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии (при пересечении внешней границы зоны).
Для полноценной работы система фиксирует:
Вся эта информация попадает в единую базу "хранения", которая позволяет отказаться от ручного проставления печатей в загранпаспортах.
В целом Entry/Exit System - часть обновленного механизма управления границами Европейского Союза, призванная оптимизировать проверки и усилить внутреннюю безопасность.
Поскольку в пределах Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль между государствами, внешние границы (по мнению специалистов) требуют более эффективного надзора.
Ожидается, что именно такую функцию будет выполнять EES (позволит эффективнее выявлять лиц, превышающих срок пребывания в Европе, или же использующих поддельные документы).
Кроме того, использование EES должно существенно ускорить прохождение пограничного контроля - благодаря специальным терминалам самообслуживания.
Во время первого въезда путешественнику необходимо будет пройти полную регистрацию:
При этом для детей до 12 лет - отпечатки пальцев не берутся.
Все персональные данные граждан будут храниться преимущественно до трех лет, поэтому следующие поездки будут уже более быстрыми.
В завершение стоит заметить, что отказ от сдачи биометрии - будет означать запрет на въезд в страну ЕС (дальнейшее путешествие человека).
При подготовке материала были использованы следующие источники: портал European Union, пресс-служба Европейской службы внешнего действия - EEAS (дипломатической службы ЕС).