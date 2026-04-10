Въезд в ЕС по-новому: что изменилось для украинцев на границе с 10 апреля

Главное: Важная дата : полноценную работу на границах 29 стран Европы система EES (Entry/Exit System) начинает с 10 апреля 2026 года.

: полноценную работу на границах 29 стран Европы система EES (Entry/Exit System) начинает с 10 апреля 2026 года. Что меняется : вместо традиционных штампов в загранпаспортах, въезд и выезд будет фиксироваться автоматически в единой цифровой базе.

: вместо традиционных штампов в загранпаспортах, въезд и выезд будет фиксироваться автоматически в единой цифровой базе. Новая процедура : во время первой поездки у путешественников (взрослых и детей от 12 лет) обязательно будут брать отпечатки пальцев, а лицо и документы - сканировать у всех.

: во время первой поездки у путешественников (взрослых и детей от 12 лет) обязательно будут брать отпечатки пальцев, а лицо и документы - сканировать у всех. Кого это касается : изменения коснутся граждан третьих стран (в том числе и украинцев), которые путешествуют в ЕС краткосрочно.

: изменения коснутся граждан третьих стран (в том числе и украинцев), которые путешествуют в ЕС краткосрочно. Исключения : новые правила не касаются владельцев видов на жительство в ЕС, долгосрочных национальных виз и некоторых других категорий граждан.

: новые правила не касаются владельцев видов на жительство в ЕС, долгосрочных национальных виз и некоторых других категорий граждан. Обязанность: отказ от сдачи биометрических данных является основанием для запрета въезда.

Основное о старте работы системы EES

Официальное введение автоматизированной (биометрической) системы регистрации въезда и выезда - Entry/Exit System или EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны стартовало еще 12 октября 2025 года.

Однако не все пункты пропуска ввели ее одновременно или полноценно, ведь в целом для этого было еще полгода.

С 10 апреля 2026 года, по данным дипломатической службы ЕС (EEAS), система EES начинает работу полноценно.

Речь идет о цифровом механизме контроля для граждан третьих стран (в том числе и украинцев), которые путешествуют в Шенгенскую зону (29 стран Европы) на короткий срок.

Для кого именно действуют новые правила

Новые правила распространяются как на граждан стран с визовым режимом, так и на тех, кто пользуется правом безвизовых поездок.

Они касаются иностранцев, путешествующих с целью краткосрочного пребывания - до 90 дней (в течение любого 180-дневного периода) и охватывают туристов и бизнес-путешественников (без вида на жительство).

При этом не распространяются новые правила:

на граждан европейских стран, которые пользуются системой EES, а также Кипра и Ирландии;

на граждан Андорры, Монако и Сан-Марино;

на владельцев паспорта, выданного городом-государством Ватикан или Святым Престолом;

на владельцев видов на жительство или долгосрочных виз;

на граждан стран (не входящих в ЕС), которые имеют карту быта и являются непосредственными родственниками гражданина ЕС и т.п.

Что в целом меняется для путешественников

Система EES - технологическое решение для контроля границ.

Она заменяет традиционное "ручное" штампование паспортов на цифровую фиксацию въезда и выезда - пересечения границ 29 европейских стран.

Иными словами, она автоматически регистрирует на пункте пропуска каждого путешественника, который не имеет гражданства ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии или Швейцарии (при пересечении внешней границы зоны).

Для полноценной работы система фиксирует:

данные о человеке (из проездного документа);

дату и место каждого въезда и выезда;

биометрическую информацию - отпечатки пальцев и сканирование лица человека.

Вся эта информация попадает в единую базу "хранения", которая позволяет отказаться от ручного проставления печатей в загранпаспортах.

Зачем нужна EES и как работает

В целом Entry/Exit System - часть обновленного механизма управления границами Европейского Союза, призванная оптимизировать проверки и усилить внутреннюю безопасность.

Поскольку в пределах Шенгенской зоны отсутствует пограничный контроль между государствами, внешние границы (по мнению специалистов) требуют более эффективного надзора.

Ожидается, что именно такую функцию будет выполнять EES (позволит эффективнее выявлять лиц, превышающих срок пребывания в Европе, или же использующих поддельные документы).

Кроме того, использование EES должно существенно ускорить прохождение пограничного контроля - благодаря специальным терминалам самообслуживания.

Во время первого въезда путешественнику необходимо будет пройти полную регистрацию:

сканирование паспорта;

сканирование лица;

сканирование отпечатков пальцев.

При этом для детей до 12 лет - отпечатки пальцев не берутся.

Все персональные данные граждан будут храниться преимущественно до трех лет, поэтому следующие поездки будут уже более быстрыми.

В завершение стоит заметить, что отказ от сдачи биометрии - будет означать запрет на въезд в страну ЕС (дальнейшее путешествие человека).