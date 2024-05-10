Тюрьмы и СИЗО переполнены. Малюска рассказал, сколько заключенных можно мобилизовать

"Да, десять-двадцать тысяч (мобилизовать заключенных, - ред.). Точно не больше. Но опять же, вопрос в подходах. Я говорю цифры абсолютно не просчитанные, потому что в зависимости от каждого сценария количество будет разное", - заявил он.

По его словам, пенитенциарные учреждения в Украине, включая следственные изоляторы, переполнены, и нигде нет свободных мест, даже в крупных городах.

"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы, в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - заявил министр.

Малюська не исключил возможность привлечения к мобилизации осужденных за убийство.

"Но (осужденные) за убийство двух и более, например - если мы эту категорию берем: а для чего человек идет на войну, как не убивать? Тем более если мы говорим об убийцах, особенно об осужденных пожизненно - это, как правило, люди, которые совершили преступление в очень юном возрасте, 18-19 лет. Мозг еще не сформирован, психика нестабильна. И после десятков лет в тюрьме - сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, который убил в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", - подчеркнул он.