Полковник РФ хотел устроить шпиона на завод по "оборонке" в Киеве. Как СБУ узнала о схеме

Российский полковник вместе со своим сообщником хотел трудоустроить на один из оборонных заводов "Укроборонпрома" в Киеве своего агента. Он должен был "сливать" информацию, которую там узнает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Что известно о российских шпионах

Одним из них является сотрудник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ полковник Дмитрий Гулий.

Еще одним российским шпионом, его пособником, оказался заместитель директора правового департамента Министерства экономического развития страны-агрессора Виталий Техтелев.

По данным Офиса генпрокурора, оба родились в Украине.

Как происходила вербовка?

Они искали для выполнения поставленных задач людей среди своих знакомых. В начале полномасштабного вторжения они дистанционно завербовали жителя Киева - бывшего одноклассника одного из подозреваемых, работавшего на предприятии ДК "Укроборонпром" и согласившегося им помогать. Он должен был собирать и передавать в РФ разведданные об имеющемся вооружении, которое поступает ВСУ на фронт.

Кроме того, их интересовали сведения о последствиях российских ракетных ударов по критической инфраструктуре Киева. За свою "услугу" агенту обещали лояльное отношение со стороны оккупантов, если РФ захватит украинскую столицу.

Как в СБУ узнали о планах шпионов из России

В феврале СБУ задержала наемника российского полковника и сообщила ему о подозрении в государственной измене. Во время расследования сотрудники украинской спецслужбы "раскололи" задержанного - он предоставил персональные данные своих кураторов из РФ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим россиянам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж совершен по предварительному сговору группой лиц).