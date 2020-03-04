Аграрії просять звільнити Ситника через тиск на їх бізнес

Фото: під час мітингу (УНІАН)

Понад 1500 аграріїв вийшли на мітинг до Верховної Ради

Понад 1500 аграріїв вийшли на мітинг до Верховної Ради з вимогами звільнити з посади директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артема Ситника, якого звинувачують у тиску на свій бізнес і загрозу зриву посівної кампанії. Про це повідомляє УНІАН, передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, співробітники аграрного холдингу "Укрлендфармінг" скандують гасла "Ситник - вірус, що знищує країну" і вважають, що НАБУ не повинен очолювати чиновник, офіційно занесений в реєстр корупціонерів.

“Сьогодні ми закликаємо президента закінчити справу, яку Верховна Рада вже почала - звільнення корупціонера Ситника. Почуйте нас! Компанія, яка за останні три роки заплатила 8 мільярдів податків до бюджету і надає роботу на селі 27 тисячам людей, не повинна бути знищена нездоровими амбіціями однієї людини", - прокоментувала подію операційний директор "Укрлендфармінга" Галина Ковток.

Аграрії сподіваються, що оскільки сьогодні депутати розглядають питання звільнення ряду міністрів і керівників правоохоронних органів, вони винесуть рішення і щодо Ситника, постанову за відставку якого в Раді вже зібрала 216 підписів.

“Ситник зловживає своїм службовим становищем, і в силу своїх особистих претензій до нашого власнику тероризує співробітників, загрожує їм звільненням, через що вони тут протестують. НАБУ без процесуальних документів, порушуючи законодавство, щодня проводить допити співробітників "Укрлендфармінга" і намагається витягнути конфіденційну інформацію про справу, до якої ці люди не причетні", - розповів директор підприємства "Авангард" Василь Марчук.

"Скоро посівна, і зараз ми повинні бути на роботі, але стоїмо тут. Все, чого ми домагаємося, щоб нам дали спокій. Нам добре працювати тут, і ми не хочемо через втрату робочих місць емігрувати на заробітки в Польщу", - додав присутній на мітингу працівник одного з підприємств" Укрлендфармінг" в Полтавській області (ТОВ" Агрокрай ").

Нагадаємо, це вже третій мітинг з початку поточного року. Як писало РБК-Україна, раніше співробітники "Укрлендфармінга" передали свої вимоги з 30 тисячами підписів президенту України, членам Кабінету міністрів.

Як повідомляло РБК-Україна, проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка НАБУ відкрило провадження, в рамках яких без санкції суду початок допити 10 тисяч працівників підприємства. Директора НАБУ Артема Ситника звинувачують в особистій помсті власника агрохолдингу через те, що головним свідком обвинувачення в суді над Ситником, де його визнали винним у корупції, був радник сестри Бахматюка.

"Укрлендфармінг" – український агропромисловий холдинг, який управляє найбільшим в країні банком родючого чорнозему - 500 тис. га, займається вирощуванням сільськогосподарських культур і насіння, виробництвом цукру, тваринництвом та дистрибуцією сільгосптехніки. До його складу входить агропромислова група "Авангард", компанії якої спеціалізуються на виробництві курячих яєць (з проектною потужністю 1,6 млрд яєць в рік) і продуктів яєчного перероблювання, які експортуються в близько 40 країн.