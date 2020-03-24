У США з Києва відправляться два спецрейси

У США з Києва відправляться два спеціальних рейси для евакуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства США в Україні.

Повідомляється, що авіакомпанія МАУ оголосила другий прямий рейс з аеропорту Бориспіль в аеропорт Нью-Йорк на четвер, 25 березня, крім рейсу на п'ятницю, 27 березня.

"Якщо вам потрібно покинути Україну, слід розглянути бронювання одного з цих рейсів. Це може бути ваша остання можливість на певний час", - йдеться у повідомленні.

Також у посольстві додали, що складають список громадян США, які не можуть забронювати ці рейси, але розглядають можливість виїзду з України в США.

Нагадаємо, Україна відправляє в Росію спеціальний потяг для евакуації, який вивезе росіян з України та українців з Росії, це спеціальний рейс 906/905 Київ - Москва - Київ.

Як повідомляло РБК-Україна, компанія "Міжнародні авіалінії України" виконає вісім рейсів для евакуації українців з 23 по 28 березня. Для бронювання доступні наступні напрямки: Брюссель, Лондон, Амстердам, Копенгаген, Баку, Дубай, Нью-Йорк, Торонто. Крім того, вивчається попит на рейси з Бангкока, Денпасара, Ла Романа.