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Президент Румунії має намір провести референдум "з проблем правосуддя"

Новини » Політика    28.03.2019 - 23:54
Президент Румунії має намір провести референдум "з проблем правосуддя"
Фото: Клаус Йоаганніс (flickr.com/EPP)

Клаус Йоганніс виступає проти внесення змін до Кримінального кодексу Румунії

Президент Румунії Клаус Йоханнис має намір провести в країні 26 травня референдум "з проблем у сфері правосуддя". Про це глава держави повідомив у четвер, 28 березня, передає РБК-Україна з посиланням на румунський телеканал Digi24.

Румунський президент звинуватив опозиційну Соціал-демократичну партію в "нападках на правосуддя", маючи на увазі її наміри внести зміни в Кримінальний кодекс Румунії.

"Це точно. Скличемо референдум 26 травня, тому що так більше тривати не може. Соціал-демократична партія продовжує нападати на правосуддя", - заявив Йоханнис.

У той же час президент Румунії не уточнив, як буде сформульоване питання, що винесуть на референдум.

Він додав, що проблема стосується національного інтересу.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Бухаресті (Румунія) понад 7000 осіб протестували через судову реформи. Активісти блокували рух транспорту і скандували: "Справедливість, а не корупція", "Судді, не здавайтеся", і "Ганьба". Ще кілька тисяч людей вийшли на протести в інших містах країни.

 

 

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