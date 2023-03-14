Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали 6 окупантов (видео)

Фото: пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали 6 окупантов (facebook_com_usofcom)

Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.