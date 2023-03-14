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Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали 6 окупантов (видео)

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Донецкая область, Вторник 14 марта 2023 17:13
Пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали 6 окупантов (видео) Фото: пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК и ликвидировали 6 окупантов (facebook_com_usofcom)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники под Бахмутом уничтожили вражеский состав из БК. В результате были ликвидированы шесть оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Искусство взрыва - уничтожить не только окупантов, но и их состав из БК. Такое "творчество" продемонстрировали пограничники под Бахмутом. Операторы БПЛА выследили логистический маршрут врага к составу. И когда туда прибыла очередная партия грузов, "влупили" из минометов", - говорится в сообщении.

Обстрел поднял в воздух автомобиль из БК, разрушил склад и ликвидировал шесть захватчиков.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что украинские пограничники на Бахмутском направлении отразили штурм россиян и взяли в плен "вагнеровца".

Также ранее мы писали, что в Донецкой области пограничники отбили вражеские атаки и ликвидировали два десятка захватчиков. В частности, им удалось отразить попытки оккупантов штурмовать позиции в районе Бахмута.

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