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В оккупированном Новотроицком на Донбассе "бавовна": детонирует склад БК (видео)

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Новотроицкое, Понедельник 27 марта 2023 15:16
В оккупированном Новотроицком на Донбассе "бавовна": детонирует склад БК (видео) Фото: в Новотроицком на Донбассе детонирует склад БК оккупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Новотроицкое Донецкой области сегодня взрывы. Там детонирует склад российских захватчиков с боекомплектом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"А между тем в оккупированном Новотроицком Донецкой области приятно детонирует склад БК… Просто взрывной день. Мариуполь. Мелитополь. Токмак. Донецк. Новотроицкое - и это еще не вечер", - написал Андрющенко под видео.

Напомним, что сегодня неспокойный день оказался для оккупантов в Мариуполе. В Приморском районе города взорвали автомобиль так называемого "начальника городского управления полиции" Михаила Москвина.

Добавим, что в оккупированном Мелитополе также произошли взрывы в двух зданиях, в которых оккупанты обустроили "администрацию" спецслужбы так называемого "МГБ" и общежитие. Захватчики сообщили о 4 раненых.

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Донецкая область Взрыв Войска РФ Новотроицкое Война России против Украины
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