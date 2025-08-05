"В ближайшие недели и даже раньше": посол США в НАТО сделал заявление об оружии для Украины

По его словам, Нидерланды стали первой страной, которая воспользовалась новым механизмом НАТО для финансирования поставок американского оружия Украине. Но в ближайшее время к инициативе присоединятся и другие страны.

"Мы движемся как можно быстрее", - сказал Уитакер.

Он добавил, что поставки США по новому механизму начнутся очень быстро.

"Я думаю, что мы увидим, что это будет двигаться очень быстро, безусловно, в ближайшие недели, но некоторые даже раньше. Нидерланды - лишь первые из многих. Вы увидите ряд объявлений в ближайшие недели", - отметил посол США при НАТО.