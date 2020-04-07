У Мінреінтеграції заявили про перший летальний випадок коронавірусу в ОРДЛО

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Летальний випадок стався 4 квітня в Амвросіївці

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили про перший летальний випадок від коронавірусу на території ОРДЛО. Про це повідомляє прес-служба Минреинтеграции.

Повідомляється, що окупаційна адміністрація в ОРДО (Донецька область) визнала 6 фактів захворювання коронавірусом, однак приховує факти смерті пацієнтів від COVID-19.

“За наявною інформацією, 4 квітня в Центральній районній лікарні Амвросіївки помер громадянин, інфікований коронавірусом. Цей факт замовчується, відповідна медична документація вилучена", - йдеться в повідомленні.

Також у міністерстві відзначили, що на території окупованої Луганській області в селищі Кадіївка щодня проводиться огляд бойовиків "армійського корпусу" лікарями-вирусологами з Росії, в той час як цивільне населення позбавлене необхідної медичної допомоги. Відзначається, що до кінця тижня на Донбас Червоний Хрест повинен відправити гуманітарну допомогу, в тому числі і для боротьби з коронавірусом.

Крім цього, в Мінреінтеграції заявили, що також замовчується реальна кількість захворювань і в аннексированном Криму

“За станом на 7 квітня російська окупаційна влада визнає 22 випадки зараження коронавіруса в Криму та 5 випадків у Севастополі. Ще близько 7 тис. людина знаходиться під різними типами спостереження за підозрою інфікування. За наявною інформацією, реальна кількість інфікованих значно вище", - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 29 березня на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання. 31 березня про першому випадку підтвердили і окупаційна влада Донецької області.