В окупованому Донецьку заявили про перший випадок зараження коронавірусом

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Раніше перший випадок захворювання зафіксували в "ЛНР"

На окупованій та непідконтрольною українському уряду території Донецької області зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє сепаратистські ЗМІ.

Раніше через загрозу коронавірусу в "ДНР" ввели режим підвищеної готовності.

"Сьогодні, 31 березня, в ДНР зареєстрований перший лабораторно підтверджений випадок COVID-19", - заявила "міністр охорони здоров'я "ДНР" Ольга Долгошапко.

При цьому вона додала, що вірус міг хтось завести на території "ДНР".

"Я допускаю, що хтось потенційно міг завезти ... інфекцію коронавірусу, тому кожен, хто знаходиться на самоізоляції, зобов'язаний поставитися до цього серйозно", - підкреслила вона.

Нагадаємо, 29 березня на території ОРЛО зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого виявили захворювання.

Крім того, раніше в Мінреінтеграції повідомили, що окупанти в ОРДЛО, а також у Криму, приховують від місцевих жителів реальний стан захворюваності коронавірусом, що позбавляє їх можливості убезпечити себе. При цьому наголошується, що ситуація погіршується із-за нестачі медичного персоналу, тестових систем і недостатньої кількості місць у лікарнях.

Додамо, що на територію ОРДЛО з Російської Федерації прибула група військових фахівців вірусології. Їх основним завданням є медичне забезпечення російських військових.