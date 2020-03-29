В окупованому Луганську заявили про перший випадок зараження COVID-19

Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Повідомляється, що пацієнт прибув "з-за меж так званої ЛНР"

На окупованій і непідконтрольній українському уряду території Луганської області виявили першого зараженого коронавірусною інфекцією. Про це РБК-Україна передає, посилаючись на сепаратистські ЗМІ.

Повідомляється, що луганські медики госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус нового типу дав позитивний результат.

Наталія Пащенко,"міністр охорони здоров'я "ЛНР" сказала 28 березня, що це не остаточний діагноз, він потребує підтвердження і для цього потрібно кілька діб.

Вона також заявила, що "пацієнт не перебував на території ЛНР", а "прибув з-за меж". Звідки саме приїхав хворий - не уточнюється.

Зазначено, що серед кола контактів хворого - члени його сім'ї. Повідомляється, що медики всіх оглянули, проте не уточнюється - чи відправили їх на карантин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулий тиждень в лікарні ОРДЛО звернулися місцеві жителі через ГРВІ та підозри на пневмонію, тестів для визначення коронавірусу в лікарнях немає. За даними Східної правозахисної групи, загальне число людей, які звернулися в лікарні Донецької області станом на 25 березня через ГРВІ становило 322 особи; підозра на пневмонію у 81 людини.

Також у лікарні Луганської області звернулися 362 людини з ГРВІ; підозра на пневмонію у 63 осіб.