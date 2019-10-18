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Поліція затримала браконьєрів з червонокнижними крабами на 90 млн гривень

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 04:23
Поліція затримала браконьєрів з червонокнижними крабами на 90 млн гривень
Фото: вилучені краби (facebook.com/khersonpolice.official)

Крабів випустили назад в море

У Херсонській області водні поліцейські попередили завдання збитків природньому середовищу на суму понад 91 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

На території Національного природнього парку "Джарилгацький" поліцейські помітили моторний човен, на борту якого перебували чотири чоловіка. Під час перевірки з’ясувалось, що громадяни за допомогою заборонених знарядь виловили 1603 екземпляри червонокнижних крабів.

Зазначається, що їх в в живому вигляді випустили назад у воду. Тим самим було попереджено завдання збитків природньому середовищу на суму 89 мільйонів 311 тисяч гривень. Плавзасіб вилучений в якості речового доказу. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.249 Кримінального кодексу України. За незаконне зайняття водним добувним промислом правопорушникам може загрожувати обмеження волі на строк до 3 років.

Також цього ж дня водні поліцейські виявили у воді 6 креветочних ятерів та 5 місинових сіток загальною довжиною 500 метрів, в яких знаходились близько 60 тисяч креветок, 55 одиниць риби кефаль та 32 червонокнижних краби.

Водні біоресурси в живому вигляді були повернуті в природнє середовище, чим не допущено завдання збитків на суму 1 мільйон 885 тисяч гривень. Поліцією вживаються заходи по встановленню власників незаконних знарядь лову для притягнення їх до відповідальності.

Фото: вилучені краби (facebook.com/khersonpolice.official)

Рашіше повідомлялося, що в Одеській області на території Національного парку "Тузлівські лимани" браконьєри напали на співробітників державної охорони.

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