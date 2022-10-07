В InformNapalm рассказали, как ФСБ создала сеть по сбору персональных данных украинцев

ФСБ создала огромную сеть по сбору персональных данных украинцев. Украинские власти на это не медленно реагируют и не налагают санкции на российские бизнесы, контролируемые спецслужбами России.

Так, Макарук напомнил, что еще с 2017 года он с единомышленниками системно призывал к наложению санкций на российского IТ-гиганта "Яндекс".

"Потому что это сервис, который заходит во все сферы твоей жизни. Яндекс заменяет все, что есть, и у тебя в один момент исчезает Приват24, Uber, Uklon. Что начинается? Паника! Они именно этого хотели. В 2014 году Мининфраструктуры пытался подписать такой меморандум о сотрудничестве, чтобы освещать, где пробки, какое состояние дорог. То есть полностью передать критическую инфраструктуру в руки врагу. Мы подняли кипиш и у нас получилось", - подчеркнул волонтер.

Сейчас, по словам Макарука, происходит схожий процесс. Несмотря на наличие доказательств вреда от российских бизнесов в Украине, власти не спешат налагать на него санкции.

"Мы вот взялись и провели основательное исследование по 1XBET. Потому что, во-первых, из Украины ежегодно в игорном бизнесе выводится 600 миллионов долларов. Во-вторых, речь идет о национальной безопасности. 1XBET у нас действуют так же, как в России: Находят лоббистов во власти, которые их продвигают… Они же здесь хотят банк открывать… Согласно нашему законодательству, игровые сервисы имеют право получать доступ к персональным данным: для вербовки спецслужбы используют четыре основных фактора: компромат, денежный - купить-продать, выход на персональные данные, чтобы знать, кто ты и еще такой метод, как жалость к сотрудникам спецслужб", - добавил Макарук.

Он также пояснил, что доступ к персональным данным украинцев позволяет врагам манипулировать информацией - например, чтобы создавать липовые списки для "референдумов" и потом будет трудно доказать, что это не граждане Украины.

"Причем у нас некоторые структуры и политики за них стоят горой. СБУ, где есть целых два профильных департамента. По всем нашим призывам, обращения они отмалчиваются. Это достаточно настораживает и вызывает подозрение, что они, возможно, не дорабатывают", - рассказал Макарук.

Волонтер также не понимает, почему до сих пор СНБО не ввел санкции против них, как и почему Минюст не внес соответствующее представление.

"Недавно при Кабмине был сформирован новый орган, который привлек к себе кучу экспертов - из ГУР, Службы внешней разведки, полиции, Минюста, НАПК. InformNapalm здесь сделал работу вместо СБУ. Бери, добивай и можешь получать за это признание. Но ничего не происходит "Наверное, есть заинтересованность. Так что хочется передать большое поздравление Юлии Свириденко, которая является главой этой группы в правительстве. Мне ее позиция непонятна. Она срочно должна принять меры по наложению санкций иначе это может расцениваться как сознательный саботаж в условиях войны", - подчеркнул Макарук.