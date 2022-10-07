В InformNapalm розповіли, як ФСБ створила мережу по збору персональних даних українців

ФСБ створила величезну мережу по збору персональних даних українців. Українська влада на це не повільно реагує і не накладає санкції на російські бізнеси, які контролюються спецслужбами Росії.

Так, Макарук нагадав, що ще з 2017 року він із однодумцями системно закликали до накладення санкцій на російського ІТ-гіганта “Яндекс”.

"Тому що це сервіс, який заходить у всі сфери твого життя. Яндекс замінює усе, що є, і у тебе в один момент зникає Приват24, Uber, Uklon. Що починається? Паніка! Вони саме цього хотіли. У 2014 році Мінінфраструктури намагався підписати такий меморандум про співпрацю, щоб висвітлювати, де затори, який стан доріг. Тобто повністю передати критичну інфраструктуру в руки ворогу. Ми підняли кіпіш і у нас вийшло", - наголосив волонтер.

Зараз, за словами Макарука відбувається схожий процес. Попри наявність доказів про шкоду від російських бізнесів в Україні, влада не поспішає накладати на нього санкції.

"Ми от взялися й зробили ґрунтовне дослідження по 1XBET. Тому що, по-перше, з України щорічно в ігорному бізнесі виводиться 600 мільйонів доларів. По-друге, йдеться про національну безпеку. 1XBET у нас діють, так само, як в Росії: знаходять лобістів у владі, які їх просувають. Вони ж тут хочуть банк відкривати… Згідно з нашим законодавством, ігрові сервіси мають право отримувати доступ до персональних даних. Для вербування спецслужби використовують чотири основних фактори: компромат, грошовий - купити-продати, вихід на персональні дані, щоб знати, хто ти є і ще такий метод, як жалість до співробітників спецслужб", - додав Макарук.

Він також пояснив, що доступ до персональних даних українців дозволяє ворогам маніпулювати інформацією - наприклад, щоб створювати липові списки для "референдумів" і потім буде важко довести, що це не громадяни України.

"Причому у нас деякі структури й політики за них стоять горою. СБУ, де є цілих два профільних департаменти. На всі наші заклики, звернення вони відмовчуються. Це доволі насторожує і викликає підозру, що вони, можливо, не допрацьовують", - розповів Макарук.

Волонтер також не розуміє, чому досі РНБО не ввела санкції проти них, як і чому Мінюст не вніс відповідне подання.

"Нещодавно при Кабміні був сформований новий орган, який залучив до себе купу експертів - з ГУР, Служби зовнішньої розвідки, поліції, Мінюста, НАЗК. InformNapalm тут зробив роботу замість СБУ. Бери, добивай та можеш отримувати за це визнання. Але нічого не відбувається! Напевно, є зацікавленість. То ж хочеться передати велике вітання Юлії Свириденко, яка є головою цієї групи в уряді. Мені її позиція незрозуміла. Вона терміново повинна вжити заходів з накладання санкцій інакше це може розцінюватися як свідомий саботаж в умовах війни", - наголосив Макарук.