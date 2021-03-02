ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

"В індустріальних масштабах". В ЄС звинуватили Росію в кампаніях дезінформації

Новость на русском → ЄС, Вівторок 02 березня 2021 02:20
"В індустріальних масштабах". В ЄС звинуватили Росію в кампаніях дезінформації Фото: Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що Росія внесла великий внесок у розвиток проблеми дезінформації. За його словами, фейки поширюються в «промислових масштабах».

Про це він сказав на слуханнях спецкомітету Європарламенту щодо іноземного втручання в демократичні процеси ЄС.

Він також звинуватив Росію в дискредитації вакцин, які використовують в Євросоюзі.

"Ми бачили, як прокремлівські ЗМІ поширювали твердження, що носіння масок марне, або посилювали думку проти обмежень", - сказав Боррель.

Він розповів також про свій візит в РФ. За його словами, російська влада не хотіла говорити про речі, які вона "не цінує": про права людини, зокрема, про справу Олексія Навального.

В кінці листопада 2020 року стало відомо, що Європейська комісія готується запропонувати, щоб Євросоюз вперше ввів санкції проти Росії або Китаю за поширення фейків. З початку моніторингу зафіксовано понад 10 000 фактів прокремлівської дезінформації.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готується ввести санкції проти Росії у зв'язку з отруєнням і переслідуванням опозиціонера Олексія Навального на цьому тижні. Американські санкції будуть синхронізовані з європейськими.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки Російська Федерація фейк Санкції
NEWS
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
США виділять Україні 125 млн доларів військової допомоги
DAILY
На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"
Владислав Красінськийзаступник головного редактора На грані миру. Що відбувається на Донбасі і чи готова Україна до "відповіді Путіна"