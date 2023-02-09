Google за день потерял 100 млрд долларов из-за ошибки поискового чат-бота

Рыночная стоимость Alphabet снизилась на 100 млрд долларов после того, как ее новый чат-бот на презентации дал неверный ответ. Это усилило опасения, что материнская компания Google проигрывает в конкуренции с Microsoft.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Акции Alphabet упали на 9% во время торгов 8 февраля с объемами, почти в три раза превышающими обычные. Акции потеряли 40% своей стоимости в прошлом году, но выросли на 15% с начала этого года, исключая последние потери.

В рекламе Google чат-бота Bard, представленной 6 февраля, был дан неверный ответ о том, какой спутник впервые сделал снимки планеты за пределами Солнечной системы Земли.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l — Google (@Google) February 6, 2023

Ошибка Bard была обнаружена непосредственно перед презентацией компанией Google. Презентация Google в прямом эфире 8 февраля не содержала подробностей о том, как и когда компания интегрирует Bard в свою основную функцию поиска.

Google пытается догнать Microsoft, который интегрирует чат-бот стартапа OpenAI, представившего в ноябре программное обеспечение, которое поразило потребителей и стало сенсацией в кругах Силиконовой долины за его удивительно точные и хорошо написанные ответы на простые вопросы.

"Несмотря на то, что Google был лидером в области инноваций ИИ в течение последних нескольких лет, они, похоже, заснули, внедряя эту технологию в свой поисковый продукт", - сказал Гил Лурия, старший аналитик программного обеспечения в DA Davidson.

По его словам, в последние несколько недель Google изо всех сил пытался наверстать упущенное в поиске, и это привело к тому, что объявление было поспешным, а во время демонстрации был обнародован неправильный ответ.

Google опубликовал короткое GIF-видео Bard в действии через Twitter, пообещав, что это поможет упростить сложные темы, но вместо этого чат-бот дал неточный ответ.

В рекламе чат-боту Bard задается вопрос: "О каких новых открытиях космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) я могу рассказать своему 9-летнему ребенку?" Bard дает несколько ответов, в том числе один, предполагающий, что JWST использовался для получения самых первых снимков планеты за пределами Солнечной системы Земли или экзопланет. Однако первые снимки экзопланет были сделаны "Очень большим Телескопом" (VLT) Европейской южной обсерватории в 2004 году, что подтвердило НАСА.

"Это подчеркивает важность тщательного процесса тестирования, который мы начинаем на этой неделе с помощью нашей программы доверенных тестировщиков", - сказал представитель Google.