Google за день потерял 100 млрд долларов из-за ошибки поискового чат-бота

Акции Alphabet упали на 9% во время торгов 8 февраля с объемами, почти в три раза превышающими обычные. Акции потеряли 40% своей стоимости в прошлом году, но выросли на 15% с начала этого года, исключая последние потери.

В рекламе Google чат-бота Bard, представленной 6 февраля, был дан неверный ответ о том, какой спутник впервые сделал снимки планеты за пределами Солнечной системы Земли.

Bard is an experimental conversational AI service, powered by LaMDA. Built using our large language models and drawing on information from the web, it’s a launchpad for curiosity and can help simplify complex topics https://t.co/fSp531xKy3 pic.twitter.com/JecHXVmt8l