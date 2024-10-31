В Финляндии боевику из РФ Петровскому предъявлены обвинения за военные преступления в Украине
Прокуратура Финляндии предъявила обвинение основателю и бывшему командиру военной группировки "Русич" Воиславу Тордену. Он более известен как Ян Петровский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Как пишет издание, центральная уголовная полиция начала предварительное расследование экс-командира печально известной российской группировки Воислава Тордена.
В Финляндии созданная Торденом боевая группировка "Русич" обвиняется в совершении террористических преступлений в Украине. В настоящее время он находится под стражей финской пограничной службы.
Следует отметить, что Верховный суд Финляндии постановил, что Торден не может быть экстрадирован в Украину. Тем временем Центральная уголовная полиция негласно начала предварительное расследование по Тордену - изучает материалы, которые Украина направила в Финляндию.
Материалы содержат аргументы, почему Украина считает, что Торден должен быть экстрадирован в Украину. Очень вероятно, что там будут аргументы, почему его подозревают в террористических преступлениях в Украине.
Задержание Петровского в Финляндии
В конце августа прошлого года полиция Финляндии задержала Петровского. Тогда Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его.
Ян Петровский является лидером и командиром русского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, а также Петровский воевал на стороне Башара Асада в Сирии.
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