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В Финляндии боевику из РФ Петровскому предъявлены обвинения за военные преступления в Украине

Четверг 31 октября 2024 16:59
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В Финляндии боевику из РФ Петровскому предъявлены обвинения за военные преступления в Украине Фото: Ян Петровский (x com/ukraine_world)
Автор: Наталья Кава

Прокуратура Финляндии предъявила обвинение основателю и бывшему командиру военной группировки "Русич" Воиславу Тордену. Он более известен как Ян Петровский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Как пишет издание, центральная уголовная полиция начала предварительное расследование экс-командира печально известной российской группировки Воислава Тордена.

В Финляндии созданная Торденом боевая группировка "Русич" обвиняется в совершении террористических преступлений в Украине. В настоящее время он находится под стражей финской пограничной службы.

Следует отметить, что Верховный суд Финляндии постановил, что Торден не может быть экстрадирован в Украину. Тем временем Центральная уголовная полиция негласно начала предварительное расследование по Тордену - изучает материалы, которые Украина направила в Финляндию.

Материалы содержат аргументы, почему Украина считает, что Торден должен быть экстрадирован в Украину. Очень вероятно, что там будут аргументы, почему его подозревают в террористических преступлениях в Украине.

Задержание Петровского в Финляндии

В конце августа прошлого года полиция Финляндии задержала Петровского. Тогда Офис генерального прокурора Украины сообщил, что хочет экстрадировать его.

Ян Петровский является лидером и командиром русского военизированного формирования "Оперативная группа "Русич". Он был известен благодаря своим связям в ультраправых кругах, а также Петровский воевал на стороне Башара Асада в Сирии.

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