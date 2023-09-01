ЕС готовит на осень "существенные предложения" по расширению

Европейская комиссия планирует сделать "существенные предложения" по расширению Европейского союза уже в октябре этого года.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгеи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на EURACTIV .

"Вопрос всегда был: хотим ли мы это сделать? И это первый раз, когда я слышу от Европейского Совета, что они хотят это сделать - это приветствуется", - сказал Варгеи .

Отвечая на вопрос, будет ли выполнимой цель президента Европейского Совета Шарля Мишеля к 2030 году, Варгеи сказал, что "все, что мы как ЕС хотим сделать, является выполнимым", но подчеркнул, что не надо настаивать на конкретном графике.

"Я не думаю, что это вопрос дат. Это вопрос политической воли и вопрос выполнения. Поставки со стороны ЕС, но также и поставки со стороны наших стран-партнеров на Западных Балканах или других трех стран-кандидатов ([Украины, Молдовы и Грузии - ред.)", - сказал глава ЕС по расширению.

Его комментарии были сделаны после того, как ранее на этой неделе президент Европейского совета Шарль Мишель предположил, что Западные Балканы и другие страны-кандидаты по вступлению в ЕС, а также ЕС должны быть готовы к расширению до 2030 года.

"Существенные предложения" в октябре

Варгеи объявил, что в октябре, когда ожидается, что Европейская комиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе для всех стран в процессе вступления в блок, исполнительная власть ЕС выступит с "существенными предложениями".

"Мы готовы выступать даже со смелыми предложениями - новыми - и с новыми идеями", - сказал Варгеи.

По его словам, планы прежде всего будут включать "План роста", который уже обнародовала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в мае, с помощью которого ЕС стремится увеличить инвестиции на Западных Балканах, а также план облегчения экономического влияния войны России на Украину.

Вступление Украины в ЕС

Еще в прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Теперь страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

По состоянию на конец июня наша страна выполнила два из семи условий, необходимых для начала переговоров.

При этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверена, что переговоры по вступлению в ЕС начнутся в этом году.

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