Російські військові шукають наркотики та коньяк своїм командирам: СБУ перехопила розмову

Російські військові шукають як доставити своїм командирам наркотики. Також командування РФ змушує своїх військових діставати для них алкоголь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

При чому, як свідчить нове перехоплення СБУ, наркотичні речовини окупантам "завозять не ховаючись".

"Попроси у Гурдина, чтоб он забрал наркоту и свою тоже сюда привез! Наркоту, которую нам выдали. Чтоб он забрал и свою тоже привез", - говорить російський військовий своїй дружині.

Разом з тим він додає, що у них є грошовий "общак" із якого ще треба взяти кошти на закупівлю коньяку. Після чого розмова завершується.

Нагадаємо, у розмові, яку СБУ перехопила раніше, стало відомо, що російські військові діляться одне з одним лайфхаками, аби уникнути загибелі під час війни проти України, а все популярнішим стає постріл по ногах.

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