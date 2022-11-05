ua ru
Сб, 05 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испанская полиция изъяла самую большую партию марихуаны в мировой истории

Новина українською →
Испания, Суббота 05 ноября 2022 17:11
Испанская полиция изъяла самую большую партию марихуаны в мировой истории Фото: крупнейшую в истории партию марихуаны изъяла Гражданская гвардия Испании (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Самая большая партия марихуаны в мировой истории изъята испанской полицией. Стоимость расфасованного наркотика составляет 64 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Партия марихуаны имела вес 32 тонны и ее объем был эквивалентен примерно 1,1 млн растений. Наркодельцы сушили эти растения, расфасовывали их и отправляли в разные регионы Испании, Швейцарии, Нидерландов, Германии и Бельгии.

"Это самый большой тайник расфасованной марихуаны, когда-либо найденный в Испании или за границей", - говорится в заявлении Гражданской гвардии Испании.

Во время проведения операции было задержано 20 человек в возрасте от 20 до 59 лет – девять мужчин и 11 женщин. Задержания проходили на ряде ферм и предприятий по всей Испании – Толедо, Сьюдад-Реале, Валенсии и Астурии. Все эти лица работали в рамках соглашения под общим названием "Сады".

Недавно сообщалось, что в Киеве разоблачили крупную наркогруппировку, организованную экс-полицейским. Преступная группа действовала в Киеве и области.

Еще раньше СБУ обнаружила в Киеве подпольный склад с более чем 4 тоннами прекурсоров и обезвредила наркокартель в Черкасской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
Тяжелые бои на Донбассе и попытки россиян продвинуться в районе Бахмута: карты боев
DAILY
Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Аналитик ISW Катерина Степаненко: Путин до сих пор нацелен на захват всей Украины