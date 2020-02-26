Ужгородському депутату оголосили підозру у справі про викрадення елітних авто

Одному з депутатів Ужгородської міської ради оголосили підозру у справі про викрадення елітних автомобілів з країн Євросоюзу. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

Зокрема, йому оголосили про підозру у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні автомобілями. За версією слідства, учасники схеми займалися викраденням елітних автомобілів у Польщі, Нідерландах, Чехії та інших країнах.

"В подальшому викрадені автомобілі продавали на території України. За такою схемою у вільний обіг на території України було реалізовано понад півсотні автомобілів. Слідство у кримінальному провадженні триває", - йдеться в повідомленні.

За даними закарпатських ЗМІ, мова може йти про депутата Ужгородської міськради Михайла Чурила.

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна в поліції Закарпатській області повідомили, що в цій справі фігурує Андрій Стрижак-молодший - син колишнього голови Конституційного суду України.