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В Україні викрили схему продажу викрадених в ЄС елітних автомобілів

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 15:52
В Україні викрили схему продажу викрадених в ЄС елітних автомобілів
Ілюстративне фото (gold-cars)

Учасники злочинної організації оформляли на себе договори лізингу на автомобілі еліт-класу

В Україні викрили схему продажу елітних автомобілів, викрадених в Європейському союзі, яка завдала збитків на понад 4 млн євро. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу Генпрокурора.

Повідомляється, що за версією слідства, учасники злочинної організації оформляли на себе та на підставних осіб договори лізингу на автомобілі еліт-класу.

"Серед таких осіб були представники приватних українських та іноземних підприємців на території країн Євросоюзу (Республіка Польща, Королівство Нідерландів, Чеська Республіка та інші)", - йдеться в повідомленні.

Особи, ймовірно, використовуючи корумповані зв’язки у правоохоронних органах, перевозили ці автомобілі через митний контроль та реєстрували у сервісних центрах МВС України, де отримували свідоцтва і державні номерні знаки. В подальшому вказані автомобілі реалізовували.

"Починаючи з 2017 року, вказані особи ошукали десятки закордонних організацій. Не отримуючи виплат по лізингу, дані організації повідомили правоохоронні органи, після чого автомобілі було оголошено у міжнародний розшук. За такою схемою налічується 56 епізодів, в результаті чого завдано збитків на понад 4 млн євро", - додали у відомстві.

В результаті, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру шести особам у створенні злочинної організації та незаконному заволодінні транспортними засобами (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч.3 ст. 289 КК України).

Наразі перевіряється причетність до протиправної діяльності викритого угруповання співробітників правоохоронних органів, які могли бути їхніми спільниками.

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