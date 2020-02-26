ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У схемі з угнанными елітними авто фігурує син екс-голови КСУ, - джерело

Новини » Надзвичайні події     26.02.2020 - 18:07
У схемі з угнанными елітними авто фігурує син екс-голови КСУ, - джерело
Фото: екс-голова КСУ Андрій Стрижак з сином (mukachevo.net)

У сина Стрижака напередодні пройшли обшуки

У справі про продаж елітних автомобілів, які були викрадені в країнах ЄС, фігурує Андрій Стрижак, син колишнього голови Конституційного суду. Про це РБК-Україна повідомило джерело в поліції Закарпатської області.

Джерело підтвердило, що мова йде про Андрія Стрижака-молодшого. Вчора, 25 лютого, у нього пройшли обшуки як у підозрюваного в цій справі.

За даними слідства, учасники схеми у країнах ЄС оформляли на себе і на підставних осіб договори лізингу на автомобілі елітного класу. Користуючись зв'язками в правоохоронних органах, авто перевозили через митний контроль і реєстрували в сервісних центрах МВС України, де отримували нові свідоцтва і державні номерні знаки. Надалі ці автомобілі продавали.

Відзначимо, в лютому 2009 року син Стрижака потрапив в скандал, коли на об'їзній дорозі Ужгорода розбив елітний автомобіль Lamborghini Murcielago, який належав на той момент відомому футболісту Кахаберу Каладзе.

Нагадаємо, у 2016 році в Мукачеві затримували п'яного суддю за кермом, який виявився племінником екс-голови КСУ Андрія Стрижака.

Kia відкликає понад 200 тис. автомобілів в США через проблеми з гальмами
Новини України Евросоюзавтомобилиугон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся