В Ужгороде школы срочно переводят на дистанционку: в чем причина

В Ужгороде с 10 по 21 февраля из-за превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ вводится дистанционное обучение для школьников и учащихся внешкольных учреждений. В то же время детские дошкольные учреждения продолжат работать в обычном режиме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ужгородский городской совет.

На обучение онлайн попадают не только школы, но и городские художественные и спортивные школы, а также "ПАДИЮН", за исключением индивидуальных занятий. В то же время детские сады продолжат работать в обычном режиме.

В Ужгороде наблюдается резкий рост показателей заболеваемости. За последнюю неделю было зафиксировано 1536 обращений в медицинские учреждения, что на 20,4% больше, чем на предыдущей неделе.

Общий уровень заболеваемости на 39,3% превышает эпидемический порог. Лабораторными исследованиями подтверждено активное распространение сезонных вирусов гриппа В, а также единичные случаи COVID-19.

Заболеваемость среди детей выросла на 27,6%. Если за прошлую неделю было 794 случая, то за отчетную - 1013. При этом 66% заболевших - это дети, а среди школьников отмечен рост на 29,4% (с 615 до 796 случаев).

По данным управления образования горсовета, по состоянию на 6 февраля 2025 года дистанционно обучаются 15 лицеев, одна начальная школа, а также часть классов в двух других заведениях.

Продолжается ежедневный мониторинг эпидситуации, и уже 21 февраля состоится новое заседание комиссии для оценки ситуации и принятия решения о дальнейшем усилении или отмене карантинных мероприятий.