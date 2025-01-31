В Татарове в Ивано-Франковской области объявили карантин в гимназии: причины

Сегодня, 31 января, в Татарове в Ивано-Франковской области в связи с ростом заболеваемости сезонным гриппом дирекция гимназии приняла решение о временном приостановлении учебного процесса. Обучение будет остановлено с 3 февраля по 7 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ворохтянский поселковый совет.

По последним данным, около 40% учащихся гимназии заболели гриппом, что создает высокий риск дальнейшего распространения вируса среди школьников и учителей. Дирекция школы сообщила, что дальнейшая отработка учебного материала будет происходить путем уплотнения программы. Как эффективно бороться с ОРВИ Контролируйте температуру тела. Если температура превышает 38,5°C и вызывает дискомфорт, примите ибупрофен или парацетамол для ее снижения.

Пейте достаточно жидкости. Рекомендуется пить воду, компоты или бессахарные травяные чаи. Напитки должны быть теплыми, но не горячими, чтобы не раздражать горло. Чабрец не вылечит, но придаст приятный вкус вашему чаю.

Проветривайте помещение. Свежий воздух способствует более быстрому выздоровлению. Оптимальная температура в комнате - 19-21°C. Для поддержания влажности используйте влажную уборку или мокрые полотенца на батарее.

При заложенности носа. Если дыхание через нос затруднено, используйте сосудосуживающие капли для облегчения сна, но не злоупотребляйте ими.