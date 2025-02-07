В Ужгороді школи терміново переводять на дистанційку: в чому причина

В Ужгороді з 10 по 21 лютого через перевищення епідпорогу захворюваності на ГРВІ вводиться дистанційне навчання для школярів та учнів позашкільних закладів. Водночас дитячі дошкільні установи продовжать працювати у звичному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ужгородську міську раду.

На навчання онлайн потрапляють не тільки школи, але й міські мистецькі та спортивні школи, а також "ПАДІЮН", за винятком індивідуальних занять. У той же час дитячі садочки продовжать працювати в звичайному режимі.

В Ужгороді спостерігається різке зростання показників захворюваності. За останній тиждень було зафіксовано 1536 звернень у медичні заклади, що на 20,4% більше, ніж попереднього тижня.

Загальний рівень захворюваності на 39,3% перевищує епідемічний поріг. Лабораторними дослідженнями підтверджено активне поширення сезонних вірусів грипу В, а також поодинокі випадки COVID-19.

Захворюваність серед дітей зросла на 27,6%. Якщо за минулий тиждень було 794 випадки, то за звітний - 1013. При цьому 66% хворих - це діти, а серед школярів відзначено зростання на 29,4% (з 615 до 796 випадків).

За даними управління освіти міськради, станом на 6 лютого 2025 року дистанційно навчаються 15 ліцеїв, одна початкова школа, а також частина класів у двох інших закладах.

Продовжується щоденний моніторинг епідситуації, і вже 21 лютого відбудеться нове засідання комісії для оцінки ситуації та прийняття рішення про подальше посилення або скасування карантинних заходів.