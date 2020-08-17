В Ужгороді посилили карантин

Міська рада Ужгорода прийняв рішення посилити карантинні заходи у зв'язку з тим, що місто потрапило в "помаранчеву зону" карантину. Також в місті два тижні поспіль фіксується збільшення кількості хворих коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба Ужгородської міськради.

Так, відсьогодні в місті припинена планові госпіталізації пацієнтів. Вона зберігається лише для екстрених випадків.

Крім того, керівників комунальних медустанов зобов'язали вивчити потребу розгортання додаткових ліжок на випадок потрапляння в "червону зону" і засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів та переглянути запаси медикаментів.

Нагадаємо, 13 серпня в Україні пройшло перерозподіл населених пунктів по карантинним зонам, згідно з яким Ужгород потрапив в "помаранчеву зону".

Крім того, в Україні виявили 1 464 нових випадки коронавірусу.