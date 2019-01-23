В Україні від грипу за тиждень померли шість людей

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Всього на грип за тиждень захворіли 191 тис. людей

Протягом минулого тижня, з 14 по 20 січня, в Україні зареєстровано шість летальних випадків від грипу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Як зазначається, всього із початку епідемічного сезону зареєстровано 25 смертей унаслідок грипу, зокрема, четверо дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Крім того, повідомляється, що протягом минулого тижня на грип та ГРВІ захворіли 191 953 людини, 53,8% з яких - діти віком до 17 років.

Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років збільшився на 4,3% і 13,1% відповідно; загалом інтенсивний показник захворюваності склав 498,6 на 100 тис. населення.

Епідемічні пороги перевищено у п’яти областях: Чернігівській (на 52%), Житомирській (на 19,9%), Київській (на 2,2%), Сумській (на 1,8%) та Одеській (на 1,6%). Загалом по Україні захворюваність на 3,9% менше епідемічного порога.

Повідомляється, що за результатами лабораторного обстеження методом ПЛР 229 зразків матеріалів у 46,3% отримано позитивні на грип результати, у циркуляції переважають віруси грипу типу A.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 1 004 людини, а з початку епідемічного сезону - 0,4% населення України.

РБК-Україна писало, у столиці за 3-й тиждень 2019 року зареєстровано 14 653 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 13 067).

Нагадаємо, що з початку року від грипу у столиці померли три людини.