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Грип перевищив епідемічний поріг у п’яти областях

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 17:58
Грип перевищив епідемічний поріг у п’яти областях
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Найбільше епідпорог перевищено у Чернігівській області

Епідемічний поріг щодо грипу та ГРВІ в Україні перевищений у п'яти регіонах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційний бюлетень "Грип та ГРВІ в Україні".

При цьому найбільше епідпорог перевищено у Чернігівській області.

"Епідемічний поріг перевищено у п’яти областях: Чернігівській (на 52%), Житомирській (на 19,9%), Київській (на 2,2%), Сумській (на 1,8%) та Одеській (на 1,6%). Загалом по Україні захворюваність на 3,9% менше епідемічного порога", - вказано у бюлетені.

Підкреслюється, що за 3-й тиждень цього року показники захворюваності на грип та ГРВІ зросли.

Вказано, що порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років збільшився на 4,3% і 13,1% відповідно.

Нагадаємо, протягом минулого тижня, з 14 по 20 січня, в Україні зареєстровано шість летальних випадків від грипу. Так, всього з початку епідемічного сезону зареєстровано 25 смертей внаслідок грипу, в тому числі, четверо дітей у віці до 17 років. У МОЗ підкреслили, що жоден померлий не був вакцинований проти грипу.

Як писало РБК-Україна раніше, з початку року від грипу в столиці померли три людини.

Додамо, в Києві за тиждень на грип захворіло майже 15 тисяч людей.

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