В Ужгороді поліцейського поранили ножем на затриманні

В Ужгороді під час опрацювання виклику про домашнє насильство працівник поліції отримав тілесні ушкодження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Зазначається, що 24 листопада близько 23:30 на лінію 102 надійшло повідомлення від жінки про те, що син ображає її та не реагує на зауваження. Для з’ясування обставин події за викликом виїхали правоохоронці.

"Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що образи та приниження з боку власного сина, 30-річного ужгородця, зазнала жителька обласного центру. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік поводився агресивно, на зауваження поліцейських не реагував та з ножем в руках погрожував вбивством. При його затриманні працівник поліції отримав ножове порання", - йдеться в повідомленні.

Поліція затримала зловмисника. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків, що карається обмеженням або позбавленням волі на строк до п’яти років.

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РБК-Україна писало, що у Харківській області в смт Золочів невідомі пошкодили автомобіль заступника начальника відділу прикордонної служби, обливши його кислотою.