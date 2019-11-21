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У Харкові повідомили про підозру нападникам на поліцейського

Новини » Суспільство     21.11.2019 - 17:42
У Харкові повідомили про підозру нападникам на поліцейського
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police RU)

Чоловіки, які здійснили напад на поліцейського, намагалися дати хабар слідчому через посередника

У Харкові повідомили про підозру трьом місцевим жителям, які вчинили напад на поліцейського, а також їх спільнику, який намагався відкупити підозрюваних, щоб уникнути відповідальності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Повідомляється, що напад на співробітника поліції троє чоловіків скоїли у вересні. Як зазначили в поліції, в результаті раптово виниклого конфлікту зловмисники почали наносити йому тілесні ушкодження, а потім відкрили вогонь зі зброї, попередньо - карабіна "Сайга".

"Щоб уникнути відповідальності, спільники пропонували неправомірну вигоду через посередника слідчому. 29-річного посередника затримали під час передачі неправомірної вигоди", - розповіли в поліції.

Трьом чоловікам, яка вчинила напад, вручили підозра ч. 4 ст. 296 (хуліганство), їх спільнику - за ч. 3 ст. 369 (дача хабара) Кримінального кодексу України.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці жовтня в Харкові біля одного з супермаркетів сталася стрілянина. В результаті перестрілки загинула одна людина, ще один госпіталізований. Загиблим виявився свідок у справі Вороненкова.

Також повідомлялося, що в Києві в листопаді побили ветерана АТО Ігоря Панова. В результаті отриманих травм Панов загинув.

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