В Ужгороді у карантин помістили громадянина Китаю

В Ужгороді госпіталізували в інфекційне відділення громадянина Китаю, який нещодавно прилетів в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UA:Закарпаття в Facebook.

За словами директора обласної інфекційної лікарні Михайла Поляка, іноземець сам звернувся до лікарів, після чого його ізолювали на 14 днів. Поки в госпіталізованого не виявили жодних захворювань.

Зазначається, що китаєць приїхав в Ужгород потягом з Києва вчора, 12 лютого. В Україну іноземець прилетів із Китаю з пересадкою в Дубаї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 лютого в Одесу прибуде контейнеровоз який, побував в китайських портах. У шістьох членів команди судна була висока температура. Санітарно-карантинну службу одеського порту призвели в підвищену готовність.

Також РБК-Україна писало, що евакуйованих з китайського Уханя на тлі спалаху коронавірусу громадян України можуть розмістити в закладах санаторно-курортного типу або на одній з локацій Міністерства оборони.

Крім того, прем'єр-міністр Олексій Гончарук назвав терміни евакуації українських громадян з охопленого коронавірусом Уханя. Гончарук зазначив, що евакуація громадян України питання кількох найближчих днів.