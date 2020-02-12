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Гончарук назвав терміни евакуації українців з Уханя

Новини » Політика     12.02.2020 - 14:50
Гончарук назвав терміни евакуації українців з Уханя
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Евакуація з Уханя є питанням кількох днів

Евакуація громадян України з Уханя через спалах коронавірусу в Китаї є питанням кількох днів. Про це на брифінгу заявив прем'єр - міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, евакуація є питанням кількох найближчих днів.

"Це питання днів, у нас літак готовий, кілька об'єктів визначено, на які може бути здійснена евакуація. Готується схема розміщення, там багато технічних моментів... Є кілька варіантів, ми визначаємося з тим, який з них кращих. Як тільки ми переконаємося, що інфекція не буде поширена в Україні, відразу проведемо евакуацію", - додав Гончарук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Мінекономіки розглядає два сценарії впливу коронавірусу на Україну.

Згідно з першим сценарієм, вплив на економіку України може виявитися мінімальним і не викличе значних змін у структурі фінансів, виробництва і споживання. За другим сценарієм для України можуть бути як позитивні, так і негативні наслідки.

Станом на 12 лютого число померлих від спалаху коронавірусу на материковому Китаї досягло 1113 осіб, що на 97 осіб більше, ніж днем раніше.

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Новини України КитайевакуаціявирусОлексій Гончарук
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