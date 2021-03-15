RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Як посилять покарання за п'яні ДТП з жертвами: роз'яснення поліції

Автор: РБК-Україна

На цьому тижні в Україні набуде чинності новий закон, який в тому числі посилює покарання за п'яні ДТП з жертвами. Тепер це буде не просто обтяжуюча обставина, а окрема стаття в Кримінальному кодексі.

Про це на брифінгу розповів заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, якщо ДТП скоїв водій в стані алкогольного сп'яніння, що призвело до тілесних ушкоджень середньої тяжкості, то йому загрожує від 3 років позбавлення волі і позбавлення водійських прав на термін від 3 до 5 років.

У разі тяжких тілесних ушкоджень - від 3 до 8 років тюрми і від 5 до 8 років без прав.

Якщо така ДТП спричинила смерть потерпілого, то водію загрожує від 5 до 10 років тюрми і позбавлення прав на термін від 5 до 10 років. У разі загибелі кількох осіб - від 7 до 12 років тюрми і від позбавлення прав на термін від 7 до 12 років.

Крім того, тепер винуватці п'яних ДТП з жертвами не зможуть пом'якшити покарання у зв'язку з каяттям, примиренням і взяттям на поруки. Також не будуть застосовуватися умовно-дострокове звільнення, звільнення з випробувальним терміном, заміна частини покарання більш м'яким, амністія і помилування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тепер терміни позбавлення водійських прав за водіння у п'яному вигляді будуть додаватися.

Зазначимо, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що посилення відповідальності за п'яне водіння набуде чинності вже в середу, 17 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПпьяныйводители
Читайте також
У Києві п'яний водій позашляховика влаштував смертельне ДТП: двоє людей загинули
Прогноз погоди