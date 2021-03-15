Как ужесточат наказание за пьяные ДТП с жертвами: разъяснение полиции

По его словам, если ДТП совершил водитель в состоянии алкогольного опьянения, что привело к телесным повреждениям средней тяжести, то ему грозит от 3 лет лишения свободы и лишение водительских прав на срок от 3 до 5 лет.

В случае тяжких телесных повреждений - от 3 до 8 лет тюрьмы и от 5 до 8 лет без прав.

Если такое ДТП повлекло смерть потерпевшего, то водителю грозит от 5 до 10 лет тюрьмы и лишение прав на срок от 5 до 10 лет. В случае гибели нескольких человек - от 7 до 12 лет тюрьмы и от лишение прав на срок от 7 до 12 лет.

Кроме того, теперь виновники пьяных ДТП с жертвами не смогут смягчить наказание в связи с раскаянием, примирением и взятием на поруки. Также не будут применяться условно-досрочное освобождение, освобождение с испытательным сроком, замена части наказания более мягким, амнистия и помилование.