ДТП у Києві: у затриманого алкоголю в крові в 10 разів вище норми

Затриманому за смертельну ДТП у Києві на Троєщині зробили аналіз на вміст алкоголю в крові і виявили перевищення норми у 10 разів. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

"Сьогодні вночі в Києві сталося вбивство на дорозі. Людина з перевищенням більш ніж в 10 разів алкоголю в крові убила двох людей", - зазначив він.

За словами Геращенка, жертви ДТП загинули миттєво.

"Через те, що якийсь покидьок вирішив, що може сісти п'яним за кермо... Водій затриманий, поліція і прокуратура будуть просити ізолювати його від суспільства на час слідства. І будемо вимагати максимально можливого покарання. За діючим законом, це 10 років. За новим законом, який вступить в силу в цю середу, він отримав би вже 12 років", - додав Геращенко.